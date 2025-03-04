Радимов: Соболев — пингвин, а не дельфин. Дельфины ныряют гораздо интереснее и артистичнее

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева, который запомнился несколькими неоднозначными падениями в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. Соболев вышел на поле в середине второго тайма и не отметился результативными действиями.

«Ну, скажем так, первое падение — это комедия, конечно. Причём я так и не понял, зачем Соболев падал. Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберёт животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Соболев перешёл в «Зенит» прошлым летом из «Спартака».