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Спортдиректор «Спартака» Кахигао рассказал о просмотре матча в компании Карпина

Спортдиректор «Спартака» Кахигао рассказал о просмотре матча в компании Карпина
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал о совместном просмотре матча красно-белых с «Оренбургом» (2:0) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

— Вы смотрели матч с «Оренбургом» в компании Карпина. Как вам общение с ним?
— Я давно с ним знаком, у него хороший испанский. Обсуждали футбол, игроков. Мы с ним встречались и до этого. Он прекрасный человек и интересный собеседник, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Кахигао был назначен на должность спортивного директора красно-белых в минувшем январе. До «Спартака» испанский специалист занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае». Также Кахигао работал в качестве главного скаута в лондонском «Арсенале».

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