Спортдиректор «Спартака» Кахигао рассказал о просмотре матча в компании Карпина

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал о совместном просмотре матча красно-белых с «Оренбургом» (2:0) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
— Вы смотрели матч с «Оренбургом» в компании Карпина. Как вам общение с ним?
— Я давно с ним знаком, у него хороший испанский. Обсуждали футбол, игроков. Мы с ним встречались и до этого. Он прекрасный человек и интересный собеседник, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Кахигао был назначен на должность спортивного директора красно-белых в минувшем январе. До «Спартака» испанский специалист занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае». Также Кахигао работал в качестве главного скаута в лондонском «Арсенале».
- 4 марта 2025
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