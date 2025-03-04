Спортдиректор «Спартака» Кахигао рассказал о просмотре матча в компании Карпина

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал о совместном просмотре матча красно-белых с «Оренбургом» (2:0) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Вы смотрели матч с «Оренбургом» в компании Карпина. Как вам общение с ним?

— Я давно с ним знаком, у него хороший испанский. Обсуждали футбол, игроков. Мы с ним встречались и до этого. Он прекрасный человек и интересный собеседник, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Кахигао был назначен на должность спортивного директора красно-белых в минувшем январе. До «Спартака» испанский специалист занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае». Также Кахигао работал в качестве главного скаута в лондонском «Арсенале».