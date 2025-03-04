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Малышев рассказал, ведёт ли «Спартак» диалог с активными фанатами после открытия трибуны В

Малышев рассказал, ведёт ли «Спартак» диалог с активными фанатами после открытия трибуны В
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, ведёт ли московский клуб диалог с активными фанатами после открытия трибуны В на стадионе «Лукойл Арена».

— Ведёте ли вы переговоры с активной частью болельщиков?
— Есть реальность, есть Fan ID. Мы открыли трибуну B. Мы ждём всех болельщиков. А дальше посмотрим, кто пожелает прийти, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Красно-белые после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замыкает «Краснодар».

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