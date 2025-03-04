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Кахигао: в чём «Спартак» лучше «Арсенала»? Люди впечатлили меня профессионализмом

Кахигао: в чём «Спартак» лучше «Арсенала»? Люди впечатлили меня профессионализмом
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос, в чём московский клуб лучше лондонского «Арсенала», где он работал ранее.

— В чём «Спартак» лучше «Арсенала»? И поддерживаете ли вы контакт с Арсеном Венгером? Может, он приедет сюда?
— Это большие клубы, красно-белые. Но это разные лиги, истории. В «Спартаке» меня впечатлили люди своим подходом и профессионализмом. Мы должны снова побеждать, потому что у нас всего один чемпионский титул за 20 лет. В клубе нужны хорошие люди, которые будут отдаваться делу. Что касается Венгера, то мы общаемся, пусть и не на ежедневной основе, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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