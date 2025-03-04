Тимур Журавель высказался о травме игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель высказался о травме армянского хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Поскольку Сперцян получил травму, у «Краснодара» сейчас есть возможность порепетировать, как команда будет выглядеть в следующем сезоне. Ведь нельзя исключать, что Эдуард уйдёт летом. Я слышал от того же Аршавина, что Козлов готов к роли «десятки». У него есть скиллы для этого. Безусловно, будет просадка, но, мне кажется, Мусаев что-то придумает. Не думаю, что будет какая-то катастрофа», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.