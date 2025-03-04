Бабаев: горжусь, что ЦСКА стал первым обладателем еврокубка из России

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев вспомнил о победе армейцев в Кубке УЕФА. ЦСКА выиграл этот трофей в сезоне-2004/2005.

«Нужно помнить своё прошлое, это легендарная победа. К сожалению, не так много еврокубковых побед у нашего футбола. И я горжусь, что в 2005 году ЦСКА стал первым обладателем еврокубка из России. Об этом нужно рассказывать и помнить, растить на этом молодёжь. Я тоже был маленькой частью той команды, это вызывает чувство гордости и радости. Валерий Георгиевич и его команда сотворили сенсацию», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.