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Газзаев: многие журналисты с усмешкой реагировали на задачу выйти в финал Кубка УЕФА

Газзаев: многие журналисты с усмешкой реагировали на задачу выйти в финал Кубка УЕФА
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил о победе армейцев в Кубке УЕФА. ЦСКА выиграл этот трофей в сезоне-2004/2005.

«Не только Лёша Березуцкий, но и многие журналисты с усмешкой реагировали на задачу выйти в финал Кубка УЕФА. Я объявлял задачи: выиграть чемпионат, Кубок, Суперкубок. И выйти в финал Кубка УЕФА. Мне пришлось минут 40 говорить о том, для чего игроки пришли в футбол. И с того дня на тренировках, теориях, обедах, ужинах я говорил: «Финал Кубка УЕФА». Любой игрок, который приходил в систему ЦСКА, понимал, что тут только одна задача — первое место, и отношение и требования соответствующие. Все, кто добился такого успеха, — гениальные футболисты, звёзды российского футбола и блестящие легионеры. У нас была семейная обстановка, все друг друга поддерживали, ничто не выходило из клуба. Только тёплые слова», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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