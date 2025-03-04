Газзаев: российские команды могут выигрывать Кубок УЕФА или ЛЧ — только надо ставить цели

Бывший тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев поделился воспоминаниями о победе армейского клуба в Кубке УЕФА.

«Приятно вспоминать такие моменты. Было очень сложно. Мы собрались в январе, а 18 февраля уже был ответственный матч с «Бенфикой», тоже претендентом на победу. Пришлось формировать подготовку, у нас было всего 24 дня. И мы обыграли «Бенфику», а дальше нас остановить было сложно. Это было достижение и ЦСКА, и всего российского футбола. Наши команды могут выигрывать такие турниры, как Кубок УЕФА или Лига чемпионов, — только надо ставить цели», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ЦСКА является первым российским клубом, которому удалось выиграть Кубок УЕФА. Это произошло в сезоне-2004/2005.