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Газзаев: в лучшем случае мы были зрителями матчей Кубка УЕФА, а тут ЦСКА выиграл трофей

Газзаев: в лучшем случае мы были зрителями матчей Кубка УЕФА, а тут ЦСКА выиграл трофей
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Бывший тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев поделился воспоминаниями о победе армейского клуба в Кубке УЕФА.

«Я всегда говорил футболистам: «Всё что вы выиграли, останется с вами навсегда. А сколько вы получили премиальных, вы забудете». Поэтому была пора, когда второе место считалось неудачей, а третье — катастрофой. Было только первое, а со второго по 16-е — одно и то же. Такой девиз был в ЦСКА, поэтому приятно было достичь победы в Кубке УЕФА. Всегда во время таких матчей мы в лучшем случае были зрителями на стадионе, в худшем — смотрели по телевизору. А тут российская команда вышла в финал и выиграла трофей», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ЦСКА является первым российским клубом, которому удалось выиграть Кубок УЕФА. Это произошло в сезоне-2004/2005.

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