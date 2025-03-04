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Отец Тюкавина рассказал о разговоре сына с Овечкиным

Отец Тюкавина рассказал о разговоре сына с Овечкиным
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Папа нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Александр Тюкавин рассказал о разговоре сына с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным. Напомним, ранее стало известно, что Тюкавин повредил крестообразные связки колена. Футболист может пропустить до шести месяцев.

«Саша Овечкин звонил, да, Костя в двух словах рассказал. Саша поддержал, сказал: держись, всё нормально, восстановишься, вернёшься, всё будет хорошо. Много звонков было, я благодарен всем, кто поддерживает его в трудную минуту. Главное, чтобы операция прошла успешно, самое главное — восстановление, чтобы вернуться в 100-процентной готовности. Понятно, что этот сезон закончен, осталось готовиться, наверное, к осени», — приводит слова Александра Тюкавина ТАСС.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах московского «Динамо» в рамках РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи. «Динамо» заработало 36 очков после 19 матчей чемпионата страны и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

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