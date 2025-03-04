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Газзаев: почему никто, кроме «Зенита», не ставит задачу стать чемпионом?

Газзаев: почему никто, кроме «Зенита», не ставит задачу стать чемпионом?
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о задачах команд Российской Премьер-Лиги.

«Почему никто, кроме «Зенита», не ставит задачу стать чемпионом? Вот «Динамо». Тренер говорит, что задача — попасть в тройку. А почему не чемпионство? Во всех моих командах ставились самые высокие задачи, так же и в еврокубках. Для чего тогда вы выходите на поле? Деньги? Никто не вспомнит о премиальных, а титулы — гордость навсегда», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар».

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