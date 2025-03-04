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Радимов дал отзыв на звёздных новичков «Спартака» после их дебюта в РПЛ

Радимов дал отзыв на звёздных новичков «Спартака» после их дебюта в РПЛ
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Известный российский экс-футболист Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры новичков «Спартака» Пабло Солари и Ливая Гарсии. Футболисты официально дебютировали за красно-белых в игре 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

«Очень понравился Солари, и сколько бы критических стрел ни было в адрес Гарсии, но мне он тоже понравился, заряженный, жёсткий такой на борьбу. Есть чувство, что это усиление», — приводит слова Владислава Радимова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 19 туров московская команда занимает вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Лидером является «Зенит», который опережает «Спартак» и «Краснодар» лишь по дополнительным показателям (у трёх клубов по 40 очков).

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