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Газзаев: говорю перед иконой: «Спасибо, господи, что дал возможность выиграть Кубок УЕФА»

Газзаев: говорю перед иконой: «Спасибо, господи, что дал возможность выиграть Кубок УЕФА»
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев признался, что благодарит бога за победу в Кубке УЕФА. ЦСКА выиграл этот трофей в сезоне-2004/2005.

«Каждое 18 мая становлюсь перед иконой и говорю: «Спасибо, господи, что дал мне возможность выиграть Кубок УЕФА с ЦСКА!» — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА стал первым российским клубом, который выиграл еврокубок. Спустя несколько лет такое же достижение покорилось санкт-петербургскому «Зениту» — сине-бело-голубые в финале Кубка УЕФА обыграли шотландский «Рейнджерс», а в финале Суперкубка УЕФА оказались сильнее «Манчестер Юнайтед».

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