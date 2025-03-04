«Кабинетная борьба». Бабаев заявил, что у ЦСКА хотели отобрать путёвку в финал Кубка УЕФА

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что у ЦСКА хотели отобрать право играть в финале Кубка УЕФА. «Парма», проигравшая москвичам в полуфинале, пыталась оспорить своё поражение.

«Была закулисная, кабинетная борьба после матча с «Пармой» в Москве. Итальянский клуб пытался оспорить победу ЦСКА из-за травмы вратаря после броска с трибун. Было заседание накануне финала. Рады, что победили и ЦСКА оказался в финале», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ЦСКА является первым российским клубом, которому удалось выиграть Кубок УЕФА. Это произошло в сезоне-2004/2005.