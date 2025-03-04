Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Реал» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

Календарь плей-офф Лиги чемпионов
Сетка плей-офф Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Атлетико» готов пройти «Реал» в ЛЧ. У Симеоне есть магия, которой нет у Анчелотти
«Атлетико» готов пройти «Реал» в ЛЧ. У Симеоне есть магия, которой нет у Анчелотти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android