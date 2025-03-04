Журавель раскрыл позицию Галицкого по трансферам «Краснодара»

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель рассказал о вовлечённости владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в жизнь команды на прошедших учебно-тренировочных сборах, а также раскрыл позицию главы «быков» по трансферам.

«Я был в шоке, что Галицкий приходил почти на все тренировки «Краснодара» на сборах. Не просто стоял в сторонке, а находился в процессе. Такие картинки из прошлого. В общении прослеживалось нежелание тратить, некий прагматизм в этом отношении. Был ужин, когда Генич сидел рядом с Галицким. Костя говорил: «Трансферы, вам нужны трансферы! У вас же есть деньги!» Сергей Николаевич ответил: «За ужин — заплачу». Была такая кокетливость: мы готовы тратить, но не готовы тратить много. Мне показалось, что у Галицкого твёрдая позиция: в этот состав мы верим, переплачивать не хотим. Возьмём, только если появится футболист, который точно усилит состав.

Конечно, бывает такое, что неусиление становится усилением. На это сделана ставка «Краснодара». Взять тот же «Ливерпуль»: ушёл Клопп, пришёл непонятный тренер, не было трансферов. Кто мог подумать, что команда будет первой с запасом? Этот пример нельзя назвать триггерным, ведь у «Краснодара» совсем другая обойма. Но показательно, что команда борется за чемпионство, играет дома, а у неё лучший футболист — вратарь», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».