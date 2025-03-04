«Брюгге» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся бельгийский «Брюгге» и английская «Астон Вилла». Команды сыграют на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Игру будет обслуживать португальская бригада арбитров, которую возглавит Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Брюгге» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв в стыковых матчах «Аталанту». Что касается «Астон Виллы», то британцы напрямую вышли в эту стадию по итогам общего этапа ЛЧ.