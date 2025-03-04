«Брюгге» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45
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Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся бельгийский «Брюгге» и английская «Астон Вилла». Команды сыграют на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Игру будет обслуживать португальская бригада арбитров, которую возглавит Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Брюгге» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв в стыковых матчах «Аталанту». Что касается «Астон Виллы», то британцы напрямую вышли в эту стадию по итогам общего этапа ЛЧ.
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