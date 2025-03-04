Юран: Кокшарову сейчас играть надо с мужичками, у парня есть будущее

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о нападающем нижегородской команды Александре Кокшарове. Напомним, Кокшаров выступает за «Пари НН» на правах аренды.

«Я давно за Кокшаровым следил. Несомненно, это талантливый парень. Правильно и здорово, что он ушёл в «Пари НН». Ему сейчас играть надо с мужичками. У парня есть будущее», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».

О переходе Кокшарова в «Пари НН» «Краснодар» объявил 19 декабря. Форвард будет выступать за нижегородцев до конца текущего сезона. После 19 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.