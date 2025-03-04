Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: Кокшарову сейчас играть надо с мужичками, у парня есть будущее

Юран: Кокшарову сейчас играть надо с мужичками, у парня есть будущее
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о нападающем нижегородской команды Александре Кокшарове. Напомним, Кокшаров выступает за «Пари НН» на правах аренды.

«Я давно за Кокшаровым следил. Несомненно, это талантливый парень. Правильно и здорово, что он ушёл в «Пари НН». Ему сейчас играть надо с мужичками. У парня есть будущее», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».

О переходе Кокшарова в «Пари НН» «Краснодар» объявил 19 декабря. Форвард будет выступать за нижегородцев до конца текущего сезона. После 19 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Материалы по теме
Юран: у Угальде есть нюх, где оказаться в штрафной, а это качество классного нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android