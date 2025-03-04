«Это безобразие!» Радимов раскритиковал игру «Динамо»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил игру московского «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Радимов подверг критике игру бело-голубых, назвав её «безобразием». По мнению эксперта, «Динамо» абсолютно не готово к сезону физически.

«Если кто-то сомневался и думал зимой, что это предсезонка, пускай играет кто хочет, пускай Личка наигрывает, что хочет, это не играет никакой роли, то в этой игре прямо прямая зависимость была от того, что творилось на предсезонке, в моём понимании. Физически команда абсолютно не готова, 90 минут еле выжили. Единственное, что Лунёв тащил, а всё остальное — это вообще безобразие», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».