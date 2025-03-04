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«Зенит» поздравил 19-летнего Педро с рождением ребёнка

«Зенит» поздравил 19-летнего Педро с рождением ребёнка
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила 19-летнего нападающего Педро с рождением первенца. 3 марта у Педро и его супруги родился мальчик, которого назвали Бернардо.

«3 марта в семье бразильского нападающего «Зенита» произошло радостное событие — его жена Ана родила сына! Мальчику дали имя Бернардо; его рост — 45 см, вес — 2850 г. Сине-бело-голубые поздравляют Педро и Ану и желают молодым родителям и маленькому Бернардо прекрасного настроения и отличного самочувствия!» — сказано в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Педро присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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