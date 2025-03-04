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Точилин: «Динамо» придётся ломать голову, кем заменить Тюкавина

Точилин: «Динамо» придётся ломать голову, кем заменить Тюкавина
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о получившем травму крестообразных связок колена нападающем «Динамо» Константине Тюкавине. Точилин полагает, что бело-голубым будет сложно без одного из ключевых игроков команды в весенней части сезона РПЛ.

«Какие-то сложности из-за травмы Тюкавина будут. Придётся ломать голову, кем его заменить. Но не думаю, что с травмой Кости «Динамо» закончило сезон. Постараются перестроить игру. Есть резервы, которые покажут, насколько могут безболезненно заменить Тюкавина», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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