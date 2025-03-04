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Молодёжная сборная России проведёт два матча с Колумбией

Молодёжная сборная России проведёт два матча с Колумбией
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Молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча со сборной Колумбии U20. Встречи состоятся 22 и 23 марта в Колумбии. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Первая игра пройдёт на стадионе «Рауль Миранда» в городе Юмбо и начнётся в 3:00 по московскому времени. Второй матч состоится на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро, начало встречи – 23:55 по московскому времени.

Сборная Колумбии U20 стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата Южной Америки, который проходил в Венесуэле с 23 января по 16 февраля 2025 года. На групповом этапе команда заняла первое место, обыграв будущих чемпионов турнира – сборную Бразилии. По итогам турнира колумбийцы квалифицировались на чемпионат мира среди юношей не старше 20 лет, а нападающий команды Нейсер Вильярреаль с восемью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

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