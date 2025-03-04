Игонин: у «Зенита» остаются проблемы с обороной — это тревожит

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о проблемах сине-бело-голубых при игре в обороне.

«Остались двоякие впечатления от первой игры «Зенита» после паузы. Из положительного – видно, что команда физически хорошо подготовлена, чтобы выигрывать. «Зенит» начинал сезон с большим количеством побед и голов, с ЦСКА как раз таки голов и не хватило. Но вижу разницу, если сравнивать с первым кругом.

К сожалению, остаются проблемы с обороной. Это тревожит. В атаке же достаточно потенциала, чтобы завоевать досрочно чемпионство. С обороной же надо что-то делать», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.