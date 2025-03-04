Футболист Мимович объяснил, почему из «Фенербахче» сразу отправился в аренду в «Зенит»

Сербский защитник Огнен Мимович рассказал, почему перешёл в «Зенит» из «Фенербахче» сразу после перехода в турецкий клуб. За сине-бело-голубых футболист выступает на правах аренды.

«Почему я сразу отправился в аренду в «Зенит»? «Фенербахче» достиг максимально разрешённого количества иностранцев — 14, я был 15-м. Был план продать одного игрока, а я должен был занять его место. Но этого не случилось, поэтому я был вынужден рассматривать предложения, и лучшее из них было от «Зенита», — приводит слова Мимовича ТАСС.

Напомним, Мимович стал игроком «Фенербахче» в январе 2025 года, перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.