«Слишком оптимистично». Абаев — о российских клубах в еврокубках в следующем сезоне

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о потенциальном возвращении российских клубов на международную арену. По словам Абаева, ждать этого в следующем сезоне не стоит. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

«Очень хотелось бы возвращения. Думаю, сначала вернутся на международную арену наши юношеские команды. Надо ждать этого. Это будет первым знаком, что большой российский футбол вернётся в европейские турниры. Хочется, чтобы это произошло пораньше. Слишком оптимистично говорить, что возвращение произойдёт уже в следующем сезоне. Сначала надо дождаться возвращения детей, юношей», — приводит слова Абаева Legalbet.

Ранее официальный телеграм-канал сборной России назвал трёх соперников команды Валерия Карпина по товарищеским матчам в два ближайших окна ФИФА. В марте 2025 года национальная команда встретится в Москве со сборной Замбии. 6 июня сборная России сыграет дома с Нигерией, 10 июня — в Минске с Беларусью.