Игрок «Рубина» Чумич рассказал, кого бы хотел видеть чемпионом России в этом сезоне

Полузащитник казанского «Рубина» Никола Чумич рассказал, кого бы хотел видеть чемпионом России по итогам нынешнего сезона. Футболист отметил, что ему нравится, как играет московский «Спартака».

— Как считаешь, кто станет чемпионом РПЛ в этом году?

– Хочется, чтобы в РПЛ сохранялась интрига и был новый чемпион (улыбается). Пожалуй, назову «Спартак» – они здорово выглядят в атаке. В этом компоненте они прямо сейчас лучшие в России. Здорово у них играют Барко, Угальде. В это трансферное окно, я знаю, они купили ещё и Ливая Гарсию. Классный нападающий из греческого чемпионата, хорошо помню его. Думаю, он сделает «Спартак» ещё сильнее, — приводит слова Чумича «Татар-информ».

«Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замыкает «Краснодар». Действующие чемпионы России — сине-бело-голубые. «Зенит» под руководством Сергея Семака выигрывал РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.