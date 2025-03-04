Точилин: ничья с «Ростовом» оставила «Динамо» в гонке за призы

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался по итогам игры 19-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом».

«Не думаю, что качеством игры с «Ростовом» Личка был доволен — у соперника было преимущество по ходу всей игры. Ничья в этом матче в пользу «Динамо». По одной игре не будем делать долгоиграющих выводов. Так бывает, что первая игра после паузы — больше эмоции. В каждом матче будет борьба. Только когда войдут во вторую часть чемпионата, можно будет говорить, кто как готовился. Тот же «Ростов» был вдвойне мотивирован с уходом Карпина. Им было что показать. В этой игре они были сильнее, но результат такой, что ничья оставила «Динамо» в гонке за призы», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.