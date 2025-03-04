Титов: по качеству футбола «Спартак» — главный претендент на чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые являются главными претендентами на победу в Российской Премьер-Лиге, исходя из качества футбола, которое они показывают.

«Станкович подтверждает, что он прекрасный тренер. Его человеческие качества фантастические. Это не только я могу подтвердить. Деян находится на своём месте. Впереди 11 туров, желаю тренерскому штабу и команде удачи. У сегодняшнего «Спартака» великолепные шансы стать чемпионом. Нет сомнений, что с «Зенитом» будет полный стадион. Обыгрывай их дома и не теряй очки. У «Зенита» по календарю игра с «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком» в гостях, также игра с «Краснодаром».

«Краснодар» потерял ключевого игрока — Сперцяна. Они не могут выиграть четыре матча, а у «Спартака» семь побед подряд. По качеству футбола и сложившийся ситуации красно-белые — главный претендент на чемпионство. Хотя уверен, что сюрпризы будут. Надеюсь, у «Спартака» не будет сюрпризов и команда дойдёт до чемпионства. Это будет очень отрадно, что приехал футбольный тренер, который был великим футболистом, и станет чемпионом России», — приводит слова Титова Metaratings.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Зенит», который набрал 40 очков. На второй строчке располагается «Спартак», также заработавший 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который набрал 40 очков.

В 20-м туре чемпионата России красно-белые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 9 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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