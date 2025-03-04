«Наполи» продлил контракт с защитником сборной Уругвая Оливерой до 2030 года

Футбольный клуб «Наполи» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником сборной Уругвая Матиасом Оливерой. Новое соглашение с игроком рассчитано до июня 2030 года.

27-летний футболист дебютировал за неаполитанский клуб 15 августа 2022 года в выездном матче с «Вероной» (5:2). Всего Оливера сыграл за клуб 90 матчей, отметился тремя голами и семью результативными передачами. В сезоне-2022/2023 он стал чемпионом Италии вместе с «Наполи». Также на его счету 26 матчей в составе сборной Уругвая и два гола.

По итогам 27 сыгранных матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков.