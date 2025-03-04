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Нино объяснил, чем Глушенков и Латышонок похожи на бразильских футболистов

Нино объяснил, чем Глушенков и Латышонок похожи на бразильских футболистов
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Бразильский защитник «Зенита» Нино поделился мнением о нападающем сине-бело-голубых Максиме Глушенкове и о вратаре Евгении Латышонке.

«Макс [Глушенков] обладает характеристиками, которые присущи бразильским игрокам его амплуа. Он очень креативный футболист и быстро принимает нестандартные решения, которые сложно просчитать заранее. Глушенков — цельный и укомплектованный со всех сторон игрок.

Добавлю, что большой фанат нашего вратаря Латышонка. Он относится к тому типу голкиперов, которых очень ценят и любят в Бразилии. Можно сказать, что это традиционный тип бразильского вратаря. Женя очень собранный, быстрый, прыгучий и отлично играет ногами. Наверняка есть ещё очень много футболистов, подходящих под бразильские характеристики, но пока что я ограничусь Глушенковым и Латышонком», — приводит слова Нино Metaratings.

Глушенков и Латышонок стали футболистами санкт-петербургского клуба минувшим летом. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативным передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В свою очередь, Латышонок сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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