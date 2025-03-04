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Игонин: потенциал игроков и тренерского штаба «Локо» подходит к максимуму

Игонин: потенциал игроков и тренерского штаба «Локо» подходит к максимуму
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о выступлении московского «Локомотива» в текущем сезоне.

«Спартак» всегда ищет возможность усилить и улучшить игру. Что же касается «Локомотива», то в этой части потенциал игроков и тренерского штаба подходит к максимуму. Может, не получается развиваться и менять, что надо делать постоянно. Вот и команда отстаёт, хотя был период, когда хорошо выглядела и могла создать достойную конкуренцию», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 19 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

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