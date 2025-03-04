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Игонин: вопрос мотивации игроков «Зенита» лучше решать при живой конкуренции

Игонин: вопрос мотивации игроков «Зенита» лучше решать при живой конкуренции
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о важности конкуренции для футболистов сине-бело-голубых.

«Это самый сложный сезон за последнее время. Команды составляют хорошую конкуренцию «Зениту» — «Краснодар», «Спартак» вовремя спохватился и принял правильные решения. Понимаем, что у питерцев достаточно потенциала, чтобы играть лучше. Но каждый из игроков ещё может прибавить, чтобы лучше играть. Тут вопрос мотивации и настроя выходил на первый план. Это лучше всего решать при живой конкуренции, что и хотели создать в межсезонье. Жду, когда это начнёт работать», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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