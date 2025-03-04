«Я эти деньги не выпрашивал». Агапов — о зарплате € 300 тыс. в ЦСКА

Центральный защитник «Пари НН» Илья Агапов, права на которого принадлежат ЦСКА, ответил на критику своей зарплаты в армейском клубе.

— Один журналист посчитал, что € 300 тыс. — необоснованно много для футболиста всего с полугодовым опытом выступлений в РПЛ.

— Я эти деньги не выпрашивал. Для меня было значимо, что я перехожу в ЦСКА, что у меня будет шанс. А суммы… По большому счёту мне вообще без разницы, что говорят.

— Многих русских футболистов деньги развращают и лишают мотивации.

— У меня хорошее воспитание. И к деньгам никогда не было отношения как к сверхценности. Главное для меня — отношения с людьми. У меня рано появились ребёнок и жена, мы вместе с подросткового возраста. Не было такого, что я куда‑то прогуливал деньги или что они били мне в голову, — приводит слова Агапова Sport24.

В январе 2025 года Агапов перешёл в «Пари НН» из ЦСКА на правах аренды до конца сезона‑2024/2025. Всего составе армейского клуба защитник провёл 33 матча, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.