Нино: Петербург — невероятно красивый город, чувствую здесь себя как дома

Бразильский защитник «Зенита» Нино назвал Санкт-Петербург невероятно красивым городом.

«Стереотипы рождаются от незнания. Когда у тебя нет представления о какой-то стране, воображение создаёт свою картину на основании отрывочных общеизвестных сведений. Путешествуя по миру, я понял, что люди представляют Бразилию совсем не такой, какая она есть на самом деле. Поэтому перед переездом в Россию я старался не создавать воображаемых картин, хотя так или иначе, всё равно неосознанно формировал их. Могу сказать, что реальность, с которой я столкнулся в России, глубоко поразила меня в позитивном ключе. Это очень красивая и большая страна, а Петербург — просто невероятно красивый город.

Я готов признать, что Санкт-Петербург более красив, чем мой родной Ресифи. Эти города, кстати, чем-то похожи из-за большого количества воды и мостов. Благодаря этому фактору я чувствую себя в Петербурге как дома. Я могу сказать, что жизнь в этом городе — это большая привилегия для меня. Многие факторы здесь оказали на меня максимально положительное и приятное влияние», — приводит слова Нино Metaratings.

27-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из бразильского «Флуминенсе» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые заработали 40 очков и на текущий момент располагаются на первой строчке.

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