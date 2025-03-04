Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нино: Петербург — невероятно красивый город, чувствую здесь себя как дома

Нино: Петербург — невероятно красивый город, чувствую здесь себя как дома
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский защитник «Зенита» Нино назвал Санкт-Петербург невероятно красивым городом.

«Стереотипы рождаются от незнания. Когда у тебя нет представления о какой-то стране, воображение создаёт свою картину на основании отрывочных общеизвестных сведений. Путешествуя по миру, я понял, что люди представляют Бразилию совсем не такой, какая она есть на самом деле. Поэтому перед переездом в Россию я старался не создавать воображаемых картин, хотя так или иначе, всё равно неосознанно формировал их. Могу сказать, что реальность, с которой я столкнулся в России, глубоко поразила меня в позитивном ключе. Это очень красивая и большая страна, а Петербург — просто невероятно красивый город.

Я готов признать, что Санкт-Петербург более красив, чем мой родной Ресифи. Эти города, кстати, чем-то похожи из-за большого количества воды и мостов. Благодаря этому фактору я чувствую себя в Петербурге как дома. Я могу сказать, что жизнь в этом городе — это большая привилегия для меня. Многие факторы здесь оказали на меня максимально положительное и приятное влияние», — приводит слова Нино Metaratings.

27-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из бразильского «Флуминенсе» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые заработали 40 очков и на текущий момент располагаются на первой строчке.

Нино Подробнее
Материалы по теме
Нино объяснил, чем Глушенков и Латышонок похожи на бразильских футболистов

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android