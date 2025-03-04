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«Если позовут в команду РПЛ, пойду». Александр Мостовой получил тренерскую лицензию

«Если позовут в команду РПЛ, пойду». Александр Мостовой получил тренерскую лицензию
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Реала Сосьедад» Александр Мостовой сообщил, что получил тренерскую лицензию.

«Я получил тренерскую лицензию. Пока каких-то планов о работе не строю, если позовут в команду РПЛ, пойду. Во время обучения особых сложностей не возникло, я всё-таки много лет отыграл на высоком уровне», — приводит слова Мостового ТАСС.

Во время обучения Мостовой проходил стажировку в московском «Динамо», главным тренером которого является Марцел Личка.

В течение карьеры Мостовой провёл больше всего матчей в составе испанской «Сельты», где он играл с 1996 по 2004 год. За этот период российский футболист принял участие в 286 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 45 результативными передачами.

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