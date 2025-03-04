Андрей Тихонов рассказал, какой эпизод из своей карьеры он вспоминает чаще всего

Главный тренер красноярского «Енисея» и бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, какой эпизод из своего игрового прошлого он чаще всего вспоминает.

— Ваша карьера футболиста была очень насыщенной. Какой эпизод из игрового прошлого чаще всего вспоминаете?

— Мы с 93-го года уже в Турцию ездили, играли и тренировались на жёлтых полях. Раньше не было таких травяных, турки ещё не умели это делать. Потом уже адаптировались, потому что команды приезжать начали. Но в основном раньше играли на жёлтой траве, земле. Ну а футбольные, конечно, всегда вспоминаются большие победы. Плюс если ты ещё внёс определённый вклад в эту победу. Немало таких эпизодов. 96-й год – «Золотой гол» в ворота «Алании», потом 98-й год – Кубок в финале с «Локомотивом» забивал. Были знаковые моменты. В Лиге чемпионов голы, — приводит слова Тихонова официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Андрей Тихонов выступал за московский «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011-м, провёл за клуб 192 матча, в которых забил 68 мячей.