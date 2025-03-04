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Игонин рассказал, за счёт чего «Динамо» может справиться с потерей Тюкавина

Игонин рассказал, за счёт чего «Динамо» может справиться с потерей Тюкавина
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением, за счёт чего московское «Динамо» может справиться с потерей нападающего Константина Тюкавина, у которого ранее было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Футболист бело-голубых может пропустить около полугода.

«Тюкавина будет сложно заменить, учитывая его влияние на игру в атаке. Хотя моё мнение, что «Динамо» было бы выше, если бы наладило игру в обороне. Они очень много пропускают, хоть и забивают. Если смогут разобраться с этой проблемой, то потерю Тюкавина можно нивелировать. Если нет, то проблемы могут быть большие», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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