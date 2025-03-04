Косогов: Аленичеву как тренеру дали шанс в «Спартаке», но, наверное, он его не использовал

Российский тренер Владимир Косогов, при котором в команде мастеров дебютировал бывший футболист Дмитрий Аленичев, оценил его тренерские качества.

— Для вас удивительно, что Аленичев уже более пяти лет никого не тренирует?

— Ему дали шанс в «Спартаке», но, наверное, он его не использовал. Потом была странная история с «Енисеем», откуда его захотели убрать. Хотя по пониманию игры он с самого раннего возраста был одарённым. Спрашивал его во время матчей: «Дим, кого поменять?» И он хорошо разбирался. В понимании игры, в постановке футбола с ним мало кто сравнится, — приводит слова Косогова «РБ Спорт».

Тренерскую карьеру Аленичев начал в юношеской сборной России до 19 лет, где в период с ноября 2010 по 2011 год занимал должность главного тренера. С 2011 года возглавлял тульский «Арсенал», который покинул в 2015 году. С 2015 по 2016 год был главным тренером московского «Спартака». С 2017 по 2019 год возглавлял «Енисей» из Красноярска. С 2019 года Аленичев больше не работал в качестве тренера.