ЦСКА опубликовал предварительный состав на гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Московский ПФК ЦСКА опубликовал в своём официальном телеграм-канале предварительный состав на гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая на «ВЭБ Арене».

В предварительный состав ЦСКА вошли следующие легенды клуба: Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Даниэль Карвальо, Чиди Одиа, Осмар Феррейра, Юрис Лайзанс, Вагнер Лав, Милош Красич, Дмитрий Кириченко, Дуду, Сергей Самодин, Александр Салугин, Ролан Гусев, Ивица Олич, Элвир Рахимич, Виталий Денисов.

Напомним, ЦСКА является первым российским клубом, которому удалось выиграть Кубок УЕФА. Это произошло в сезоне-2004/2005.