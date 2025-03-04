Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» как минимум € 20 млн в год — AS

Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» как минимум € 20 млн в год — AS
Аудио-версия:
Комментарии

Грядущим летом мадридский «Реал» возобновит переговоры с крайним нападающим Винисиусом Жуниором о продлении его контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент 24-летний футболист зарабатывает около € 15 млн в год наравне с нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе. По новому трудовому соглашению Винисиус хочет получать не менее € 20 млн в год. В «Королевском клубе» знают о желании бразильского вингера, однако не хотят нарушать баланс заработных плат в команде.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в Саудовской Аравии Винисиусу готовы предложить пятилетний контракт с окладом в € 1 млрд.

Бразилец выступает в составе «сливочных» с лета 2018 года. За этот период он принял участие в 300 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 76 результативными передачами.

Винисиус Жуниор Подробнее
Материалы по теме
Звезда «Реала» Винисиус ответил на вопрос о своём будущем и возможной смене команды

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android