Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» как минимум € 20 млн в год — AS

Грядущим летом мадридский «Реал» возобновит переговоры с крайним нападающим Винисиусом Жуниором о продлении его контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент 24-летний футболист зарабатывает около € 15 млн в год наравне с нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе. По новому трудовому соглашению Винисиус хочет получать не менее € 20 млн в год. В «Королевском клубе» знают о желании бразильского вингера, однако не хотят нарушать баланс заработных плат в команде.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в Саудовской Аравии Винисиусу готовы предложить пятилетний контракт с окладом в € 1 млрд.

Бразилец выступает в составе «сливочных» с лета 2018 года. За этот период он принял участие в 300 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 76 результативными передачами.

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