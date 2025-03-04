Нино: первый совет, который дал Энрике — не раздумывай долго и переходи в «Зенит»

Бразильский защитник «Зенита» Нино рассказал о совете, который он дал нападающему и соотечественнику Луису Энрике перед его переходом из «Ботафого» в санкт-петербургский клуб.

«Первый совет, который я ему дал — не раздумывай долго и переходи в «Зенит». Потому что это клуб, в котором ты будешь счастлив. Также я рассказал ему о Петербурге, город ему точно понравится.

Луис — замечательный и очень талантливый парень, с которым мы несколько лет провели бок о бок в «Флуминенсе». Уверен, что его адаптация пройдёт быстро. Я пообещал ему помочь со всем, что потребуется. Он может рассчитывать на меня как в бытовых, так и в футбольных вопросах. Я прекрасно знаю, на что способен Энрике, и я уверен, что он принесёт очень много пользы и радости петербургским болельщикам», — приводит слова Нино Metaratings.

Нино и Энрике вместе выступали в составе «Флуминенсе» с 2020 по 2022 год. Сине-бело-голубые объявили о переходе Луиса Энрике из «Ботафого» 20 января. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые заработали 40 очков и на текущий момент располагаются на первой строчке.

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