Фанатов «‎МЮ» призывают надеть чёрное на матч с «‎Арсеналом» в знак медленной смерти клуба

Группа фанатов «Манчестер Юнайтед» The 1958 призвала своих болельщиков выйти на акцию протеста перед матчем 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» и надеть чёрное, чтобы символизировать медленную смерть клуба.

«Фанаты «Манчестер Юнайтед» планируют масштабный марш протеста перед матчем с «Арсеналом», настаивая на том, что они — больше, чем просто номер на кресле на стадионе.

Мы призываем надеть чёрное, чтобы символизировать медленную смерть клуба из-за огромных долгов, неэффективного управления и эксплуатации болельщиков. Представитель группы The 1958 Стив Кромптон заявляет:

«Клуб медленно умирает на наших глазах, как на поле, так и за его пределами, и вина за это лежит исключительно на нынешнем владельце команды. Во многих отношениях это самый большой кризис, с которым столкнулся «Манчестер Юнайтед» после Мюнхенской авиакатастрофы.

Клуб движется назад, и, скорее всего, дальше будет только хуже. Мы призываем болельщиков подняться, объединиться и присоединиться к нам, когда мы выйдем на площадь перед «Олд Траффорд» и будем протестовать против презираемых нами Глэйзеров и атаки на фанатов со стороны клуба», — приводит заявление группы The 1958 The Athletic.

Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 9 марта. Начало запланировано на 19:30 мск.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 матчей.