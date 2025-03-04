Тренер сборной России Кафанов: новое правило для вратарей поддерживаю двумя руками

Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов высказался о введении «правила восьми секунд» для голкиперов в футболе, которое было введено 1 марта.

«Я думаю, и болельщики, и тренеры будут одинаково относиться к новому правилу, потому что не будет затяжки времени, вратари не будут тянуть время, игра ускорится. Я только «за». Лишь бы соблюдали это правило, а не так, как это было с шестью секундами: вначале несколько раз свистнули, а потом перестали совсем обращать на это внимание. Поддерживаю правило двумя руками», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Согласно новому правилу, если вратарь держит мяч в руках дольше восьми секунд, то соперник получает право подать угловой.