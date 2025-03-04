«Ливерпуль» готов платить Брэдли в 7,5 раза больше на фоне слухов об уходе Трента — Sun

«Ливерпуль» намерен предложить новый долгосрочный контракт 21-летнему правому защитнику Конору Брэдли на фоне информации о возможном переходе Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал» грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на текущий момент Брэдли зарабатывает £ 10 тыс. в неделю. Мерсисайдцы готовы предложить 21-летнему защитнику оклад в £ 75 тыс. в неделю. Подчёркивается, что «Ливерпуль» хочет пролонгировать трудовое соглашение с Брэдли до 2030 года. Стороны могут подписать новый контракт до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2024/2025 защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: