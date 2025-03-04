Бабаев сообщил, что все иностранцы должны быть задействованы в гала-матче Кубка УЕФА

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что все иностранные футболисты должны принять участие в гала-матче в честь 20-летия победы красно-синих в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая на «ВЭБ Арене».

«Вести переговоры об участии в матче с Вагнером, Карвальо и остальными иностранцами было вообще несложно. Понятно, что есть технические и логистические сложности, которые касаются всех, кто улетает или прилетает в Россию. Не должно быть срывов, я на это надеюсь. Весь названный состав должен быть задействован в гала-матче. Форс-мажоры мы не исключаем, кто-то до сих пор продолжает карьеру, как Вагнер Лав. Но все, кого мы звали, согласились приехать», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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