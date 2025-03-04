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Роман Бабаев высказался о гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Роман Бабаев высказался о гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА
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Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о гала-матче в честь 20-летия победы клуба в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая на «ВЭБ Арене».

«Не так давно состоялась премьера документального сериала «Мама, мы — ЦСКА!». Больше всего меня тронула третья серия, посвящённая победе ПФК ЦСКА в Кубке УЕФА. Конечно, надо жить настоящим, но важно помнить великое прошлое и эту легендарную победу. У представителей нашего футбола не так много европейских трофеев. В 2005 году ПФК ЦСКА стал первым обладателем Еврокубка в новейшей российской истории, и об этом надо помнить и рассказывать молодому поколению. Многие, кто сейчас меня слушает и присоединится к празднованию, в тот момент ещё не родились. Но именно на таких легендарных победах надо растить молодёжь, ставить в пример тех спортсменов и тренеров, которые – вопреки всем сложностям – добивались успеха. И то, что был маленькой частью той легендарной команды, вызывает большое чувство гордости и радости.

Поэтому в первую очередь это праздник для болельщиков, любителей футбола и тех, кто эту сенсацию сотворил, — Валерий Георгиевич Газзаев и команда. Надеемся, запланированные мероприятия будут интересными и многогранными, а также будет сюрприз в части состава соперника», — приводит слова Бабаева официальный сайт клуба.

Напомним, ЦСКА является первым российским клубом, которому удалось выиграть Кубок УЕФА. Это произошло в сезоне-2004/2005.

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