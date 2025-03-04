Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ поздравила Аршавина с получением тренерской лицензии УЕФА

РПЛ поздравила Аршавина с получением тренерской лицензии УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги поздравила бывшего футболиста сборной России и «Зенита» Андрея Аршавина с получением тренерской лицензии УЕФА. Ранее экс-нападающий опубликовал фотографии диплома в своём аккаунте в социальной сети.

«Раз уж зашла речь о зенитовских легендах (в предыдущей публикации РПЛ поздравила экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева с 46-летием. — Прим. «Чемпионата»), то наши поздравления летят и Андрею Аршавину, который получил тренерскую лицензию УЕФА категории А», — написала пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.

За свою профессиональную карьеру экс-футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.

Материалы по теме
Фото
Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android