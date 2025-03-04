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ФК «Челябинск» представил новый логотип с отсылкой на зенитовское прошлое

ФК «Челябинск» представил новый логотип с отсылкой на зенитовское прошлое
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Футбольный клуб «Челябинск» провёл обновление своего образа перед стартом весенней части первенства LEON-Второй лиги «А».

«ФК «Челябинск» решил удивить всех и полностью обновил свой образ. Новый логотип, свежая форма, современный стиль — команда готова покорять сердца болельщиков с новым лицом!

Логотип стал более минималистичным и практичным. В эпоху цифровых технологий важно, чтобы лого смотрелся круто даже на маленьком экране. Поэтому дизайнеры убрали всё лишнее, оставив только самое важное. Новый лого — это стильная буква «Ч», которая сочетает в себе историю и современность. Левая часть символизирует верблюда с герба Челябинской области, а правая — отсылка к легендарным логотипам «Стрелы» и «Зенита», выполненная в форме наконечника. А ещё форма лого напоминает знаменитую стелу на въезде в город.

Но это ещё не всё! Клуб обновил и свои цвета. Синий, белый и голубой стали более насыщенными, а в палитре появился новый уникальный оттенок — коричневый. Он символизирует горные породы Южного Урала, подчёркивая связь команды с природным наследием региона», — сказано в заявлении клуба на официальном сайте.

Увидеть игроков команды в новой форме можно на ближайшем домашнем матче. Он пройдёт 9 марта с «Ленинградцем».

Россия — Leon-Вторая лига А . Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Не начался
Ленинградец
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