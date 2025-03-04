Стало известно, за какие слова в адрес судьи Слот был удалён после матча с «Эвертоном»

Футбольная ассоциация Англии (FA) обнародовала слова главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, сказанные им в адрес судей матча 15-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2). Напомним, после завершения встречи нидерландский специалист эмоционально высказывал претензии арбитрам, за что получил красную карточку. После стало известно, что Слот дисквалифицирован на два матча, а мерсисайдцы должны выплатить штраф в размере около € 80 тыс.

«По словам судьи, после финального свистка к нему подошёл Арне Слот из футбольного клуба «Ливерпуль», который вышел на поле, чтобы поговорить с арбитром и командой официальных лиц матча. Напряжение было высоким.

Подчёркивается, что поведение Арне Слота было конфронтационным и агрессивным. Он использовал оскорбительные слова, пожимая руку рефери, в частности сказав: «##### (нафиг. — Прим. «Чемпионата») отдал им всё». Также Слот выразил надежду, что судья «гордится этим выступлением».

В ходе общения [с судьёй] Арне Слот пожал рефери руку и сказал: «Если мы не выиграем чемпионат, я, чёрт возьми, буду винить тебя». Утверждается, что затем Арне Слот повернулся к помощнику судьи и дважды прокричал «###### (чёртов. — Прим. «Чемпионата») позор».

Как итог, судья показал Арне Слоту красную карточку за его поведение», — сказано в письме FA.

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