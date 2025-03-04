Новичок «Акрона» Неделчяру: российский футбол более прямой и открытый, чем в Серии В

Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Румынии Йонуц Неделчяру сравнил уровень российского футбола с итальянской Серией В, второй по силе лиге в Италии.

«Российский футбол в сравнении с Серией В более прямой и открытый при уважении ко второй итальянской лиге. В Италии сначала готовят оборону, а потом — атаку. В России бывает наоборот. Но в любом случае многое зависит от виденья тренера и перспективы», — сказал Неделчяру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 750 тыс.