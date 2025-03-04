Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Акрона» Неделчяру: российский футбол более прямой и открытый, чем в Серии В

Новичок «Акрона» Неделчяру: российский футбол более прямой и открытый, чем в Серии В
Комментарии

Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Румынии Йонуц Неделчяру сравнил уровень российского футбола с итальянской Серией В, второй по силе лиге в Италии.

«Российский футбол в сравнении с Серией В более прямой и открытый при уважении ко второй итальянской лиге. В Италии сначала готовят оборону, а потом — атаку. В России бывает наоборот. Но в любом случае многое зависит от виденья тренера и перспективы», — сказал Неделчяру в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 750 тыс.

Материалы по теме
Йонуц Неделчяру: после второй итальянской лиги переход в «Акрон» — шаг вперёд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android